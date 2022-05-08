В Германии заявили об угрозе сильнейшего со времен Второй мировой голода

Немецкий министр Шульце предупредила о сильнейшем со времен Второй мировой войны голоде

Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце заявила об угрозе голода — сильнейшего со времен Второй мировой войны. Об этом она предупредила в интервью Bild.

По мнению Шульце, ситуация с продовольствием во всем мире усугублена пандемией коронавируса, засухой и кризисом, вызванным ситуацией на Украине. Депутат отметила, что в данный момент цены на продукты питания достигли рекордных значений, и около 300 миллионов человек страдают от голода. Немецкий министр также подчеркнула, что упомянутые показатели продолжают расти.

С началом военной спецоперации России на Украине рост цен на продовольственные товары стал рекордным с 1990 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в марте продукты питания стали дороже на 12,6 процента. Утверждается, что причиной послужило подорожание зерновых культур на 17,1 процента и растительных масел на 23,2 процента в сравнении с показателями за февраль.

По данным 2021-2022 годов на долю России пришлось 16 процентов мирового экспорта пшеницы, Украины — 10 процентов. Сообщается, что от этих поставок зависят почти 50 стран.

В апреле стало известно о планах Германии выделить Киеву дополнительные 37 миллионов евро на восстановление страны после военных действий. Из них 22,5 миллиона евро будут направлены на реконструкцию украинской электросети, а 14,4 миллиона евро — на медицинское оборудование и восстановление жилых помещений.