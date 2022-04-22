Германия выделит Украине еще 40 миллионов долларов на восстановление страны

Германия выделит Киеву дополнительные 40 миллионов долларов на восстановление Украины

Германия дополнительно выделит Киеву 37 миллионов евро (около 40 миллионов долларов) для ликвидации последствий военных действий на территории Украины. Об этом сообщила газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на источники, передает агентство Reuters.

«Мое министерство перераспределило средства на это в рамках чрезвычайной программы», — министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце. В частности, около 22,5 миллионов евро будут направлены на реконструкцию украинской электросети. Еще 14,4 миллионов евро пойдут на восстановление жилых помещений и на медицинское оборудование.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел возможным предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро в рамках Группы семи (G7).