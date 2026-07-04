Адам Кадыров получил новую медаль от ГИБДД

Адам Кадыров получил новую медаль от автоинспекции

Сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики 18-летний Адам Кадыров, который недавно выложил ролик с нарушениями правил дорожного движения в интернет, получил памятную медаль от автоинспекции. О награждении сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Новую медаль Адаму Кадырову вручили в Грозном во время торжественного собрания, посвященного 90-летию Госавтоинспекции МВД РФ. На мероприятии Рамзан Кадыров поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и вручил особо отличившимся награды. Высшую награду Чечни — орден Ахмата-Хаджи Кадырова — получили Беслан Сурхаев, Хаваж-Баудин Янгулбаев, Расул Токуев и Байсангур Эльдарханов. Кроме того, были вручены другие медали, звания, почетные грамоты и благодарственные письма.

«Также мне было приятно получить памятную юбилейную медаль "90 лет ГИБДД МВД России". Этой же медалью награжден и помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров», — сообщил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что в конце июня Адам Кадыров снял на видео нарушение им правил дорожного движения и выложил ролик в интернет. На кадрах сделанных Кадыровым-младшим за рулем, видно, как он, разогнавшись до скорости в 112 километров в час, пересекает двойную сплошную линию, выезжая на встречную полосу.