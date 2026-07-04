Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 4 июля 2026Россия

Адам Кадыров получил новую медаль от ГИБДД

Адам Кадыров получил новую медаль от автоинспекции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики 18-летний Адам Кадыров, который недавно выложил ролик с нарушениями правил дорожного движения в интернет, получил памятную медаль от автоинспекции. О награждении сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Новую медаль Адаму Кадырову вручили в Грозном во время торжественного собрания, посвященного 90-летию Госавтоинспекции МВД РФ. На мероприятии Рамзан Кадыров поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и вручил особо отличившимся награды. Высшую награду Чечни — орден Ахмата-Хаджи Кадырова — получили Беслан Сурхаев, Хаваж-Баудин Янгулбаев, Расул Токуев и Байсангур Эльдарханов. Кроме того, были вручены другие медали, звания, почетные грамоты и благодарственные письма.

«Также мне было приятно получить памятную юбилейную медаль "90 лет ГИБДД МВД России". Этой же медалью награжден и помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров», — сообщил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что в конце июня Адам Кадыров снял на видео нарушение им правил дорожного движения и выложил ролик в интернет. На кадрах сделанных Кадыровым-младшим за рулем, видно, как он, разогнавшись до скорости в 112 километров в час, пересекает двойную сплошную линию, выезжая на встречную полосу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерал прокомментировал возможность использования Москвой ядерного оружия

    Беспилотник впервые пролетел между Курилами и Сахалином

    В Тольятти началась сборка самой комфортной Lada Vesta

    На востоке Москвы появится трехэтажный детский сад

    Военный эксперт раскрыл планы наступления после взятия Константиновки

    Адам Кадыров получил новую медаль от ГИБДД

    Тарасова оценила будущее российского фигурного катания

    ВС России поразили нефтебазу в Запорожской области

    Зеленский захотел сделать один шаг для выборов президента на Украине

    В Госдуме предложили связанный с мигрантами принцип трех «П»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok