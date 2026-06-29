Адам Кадыров за рулем снял видео с выездом на встречную полосу

Секретарь Совбеза Чечни, сын главы республики Рамзана Кадырова Адам снял на видео нарушение им правил дорожного движения. На ролик обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».
На кадрах, сделанных Кадыровым-младшим за рулем, видно, как он, разогнавшись до скорости в 112 километров в час, пересекает двойную сплошную линию, выезжая на встречную полосу. Рядом с ним на переднем пассажирском сиденье находится человек, похожий на российского бойца ММА Турпала-Али Эдилова.
Кроме того, во время съемки секретарь Совбеза Чечни снимает себя на камеру, держа в одной руке телефон, а вторую вздымая вверх. Запись сын главы республики оформил двумя эмодзи с головой волка.
Где и когда было снято видео, точно сказать невозможно. Через лобовое стекло автомобиля видно малоэтажную застройку.
Ранее Адам Кадыров появился на публике вооруженным. Сын главы Чечни пришел с пистолетом в кобуре на вручение музыкальной премии. Там он вышел на сцену, чтобы объявить победителя.