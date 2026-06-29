Адам Кадыров за рулем снял видео с выездом на встречную полосу

Адам Кадыров снял на видео, как за рулем выезжает на встречную полосу

Секретарь Совбеза Чечни, сын главы республики Рамзана Кадырова Адам снял на видео нарушение им правил дорожного движения. На ролик обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах, сделанных Кадыровым-младшим за рулем, видно, как он, разогнавшись до скорости в 112 километров в час, пересекает двойную сплошную линию, выезжая на встречную полосу. Рядом с ним на переднем пассажирском сиденье находится человек, похожий на российского бойца ММА Турпала-Али Эдилова.

Кроме того, во время съемки секретарь Совбеза Чечни снимает себя на камеру, держа в одной руке телефон, а вторую вздымая вверх. Запись сын главы республики оформил двумя эмодзи с головой волка.

Где и когда было снято видео, точно сказать невозможно. Через лобовое стекло автомобиля видно малоэтажную застройку.

Ранее Адам Кадыров появился на публике вооруженным. Сын главы Чечни пришел с пистолетом в кобуре на вручение музыкальной премии. Там он вышел на сцену, чтобы объявить победителя.