Зеленский захотел сделать один шаг для выборов президента на Украине

Гончаренко: Зеленский подробно обсудит выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудит выборы на Украине с представителями политической власти страны. О его намерении сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что Владимир Зеленский провел секретную встречу с должностными лицами Украины, на которой обсуждалась перспектива проведения выборов в стране осенью. На ней присутствовали руководитель офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), лидер партии власти «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и министр обороны Михаил Федоров.

«Одной из тем обсуждения было потенциальное проведение выборов уже этой осенью. На следующей встрече планируется более подробное обсуждение этой возможности», — заявил Гончаренко.

2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения «Украинской правды» о подготовке Киева к президентским выборам. Однако, добавил он, официальных заявлений по теме сделано не было.