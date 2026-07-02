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12:23, 2 июля 2026Бывший СССР

В Кремле прокомментировали недавние встречи Зеленского по одному вопросу

Песков: В Кремле видели сообщения СМИ о возможной подготовке Киева к выборам президента
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Кремле видели сообщения СМИ о подготовке Киева к президентским выборам и проведении украинскими властями встреч в связи с этим, но официальных заявлений по теме сделано не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Информацию в стиле "якобы" мы не хотели бы комментировать, но действительно, мы видели сообщения СМИ о том, что не исключены выборы [президента Украины], о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет, и так далее, и тому подобное. Но как там насчет этого действительно, официальных заявлений мы не слышали», — сказал он.

Песков также напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что легитимность украинского лидера Владимира Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что Зеленский провел секретную встречу с наиболее влиятельными украинскими чиновниками, на которой обсуждалась перспектива проведения выборов в стране осенью. На ней, в частности, присутствовали руководитель офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, министр обороны Михаил Федоров и секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров.

Зеленский также провел переговоры с экс-главнокомандующим Вооруженными силами Украины, послом Украины в Лондоне Валерием Залужным. В разговоре бывший военачальник заявил, что тоже выдвинется на президентский пост, если выборы состоятся осенью.

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