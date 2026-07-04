Эксперт Гагин: Сбежавшие из Константиновки бойцы ВСУ морально сломлены

Военно-политический эксперт Ян Гагин полагает, что представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавшие из Константиновки, вряд ли смогут помочь своим на других участках фронта. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, военнослужащие Украины сломлены морально. Они долгое время вели боевые действия в условиях отсутствия ротации, снабжения и приказа воевать до последнего. Отступившие части отошли к Краматорску и Славянску, но усилить гарнизоны в этих населенных пунктах они не смогут.

Вечером в пятницу, 3 июля, стало известно о полном взятии Константиновки под контроль армией России. Президент России Владимир Путин назвал случившееся ключом к освобождению всей ДНР. Взятая российскими вооруженными силами Константиновка была одним из четырех украинских «городов-крепостей».