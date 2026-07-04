Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 4 июля 2026Бывший СССР

Раскрыто состояние сбежавших из Константиновки бойцов ВСУ

Эксперт Гагин: Сбежавшие из Константиновки бойцы ВСУ морально сломлены
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Военно-политический эксперт Ян Гагин полагает, что представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавшие из Константиновки, вряд ли смогут помочь своим на других участках фронта. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, военнослужащие Украины сломлены морально. Они долгое время вели боевые действия в условиях отсутствия ротации, снабжения и приказа воевать до последнего. Отступившие части отошли к Краматорску и Славянску, но усилить гарнизоны в этих населенных пунктах они не смогут.

Вечером в пятницу, 3 июля, стало известно о полном взятии Константиновки под контроль армией России. Президент России Владимир Путин назвал случившееся ключом к освобождению всей ДНР. Взятая российскими вооруженными силами Константиновка была одним из четырех украинских «городов-крепостей».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерал прокомментировал возможность использования Москвой ядерного оружия

    Беспилотник впервые пролетел между Курилами и Сахалином

    В Тольятти началась сборка самой комфортной Lada Vesta

    На востоке Москвы появится трехэтажный детский сад

    Военный эксперт раскрыл планы наступления после взятия Константиновки

    Адам Кадыров получил новую медаль от ГИБДД

    Тарасова оценила будущее российского фигурного катания

    ВС России поразили нефтебазу в Запорожской области

    Зеленский захотел сделать один шаг для выборов президента на Украине

    В Госдуме предложили связанный с мигрантами принцип трех «П»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok