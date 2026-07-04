Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:45, 4 июля 2026Спорт

Тарасова оценила будущее российского фигурного катания

Татьяна Тарасова: Есть ощущение, что ISU еще попьет крови у наших фигуристов
Владислав Уткин
Владислав Уткин
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила будущее российского фигурного катания. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Хорошо, что наши фигуристы смогут выступить на международных турнирах. Но радости и спокойствия из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) нет. Есть ощущение, что крови они еще попьют у наших фигуристов», — заявила Тарасова.

30 июня ISU допустил российских и белорусских фигуристов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027. Россияне и белорусы теперь могут принимать участие в соревнованиях без национальной символики и гимнов. Такие же ограничения будут действовать в отношении тренерского состава и технического персонала.

Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе. На другие турниры ISU россияне и белорусы не допускались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерал прокомментировал возможность использования Москвой ядерного оружия

    Беспилотник впервые пролетел между Курилами и Сахалином

    В Тольятти началась сборка самой комфортной Lada Vesta

    На востоке Москвы появится трехэтажный детский сад

    Военный эксперт раскрыл планы наступления после взятия Константиновки

    Адам Кадыров получил новую медаль от ГИБДД

    Тарасова оценила будущее российского фигурного катания

    ВС России поразили нефтебазу в Запорожской области

    Зеленский захотел сделать один шаг для выборов президента на Украине

    В Госдуме предложили связанный с мигрантами принцип трех «П»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok