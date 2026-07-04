Татьяна Тарасова: Есть ощущение, что ISU еще попьет крови у наших фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила будущее российского фигурного катания. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Хорошо, что наши фигуристы смогут выступить на международных турнирах. Но радости и спокойствия из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) нет. Есть ощущение, что крови они еще попьют у наших фигуристов», — заявила Тарасова.

30 июня ISU допустил российских и белорусских фигуристов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027. Россияне и белорусы теперь могут принимать участие в соревнованиях без национальной символики и гимнов. Такие же ограничения будут действовать в отношении тренерского состава и технического персонала.

Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе. На другие турниры ISU россияне и белорусы не допускались.