Адель показала новый особняк в Беверли-Хиллз

Адель опубликовала фото особняка за 58 миллионов долларов, куда переехала с Ричем Полом

Британская певица Адель переехала в новый двухэтажный особняк в Беверли-Хиллз вместе с бойфрендом Ричем Полом после года отношений. Фотографию своего дома исполнительница показала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На снимок обратили внимание в Daily Mail.

На кадре, опубликованном в соцсети, запечатлена 34-летняя Адель и спортивный агент Рич Пол на лужайке перед домом. Пара держит ключи от поместья, приобретенного за 58 миллионов долларов. Ранее им владел американский актер Сильвестр Сталлоне.

Дом площадью более 1700 квадратных метров построен в 1994 году и спроектирован известным дизайнером Ричардом Лэндри, который специализируется на элитных особняках. Внутри нового жилища Адель шесть спален, девять ванных комнат, гостиная с видом на Родео-драйв, сауна, хамам и офис с террасой. Также на территории есть гостевой дом с двумя спальнями и ванными комнатами, а также полностью оборудованной кухней для личного шеф-повара. На территории есть гараж на восемь автомобилей, художественная студия, бассейн, спа-салон, лужайки для гольфа, кинотеатр, сигарная комната с системой фильтрации воздуха и спортзал.

Агент по недвижимости Джейд Миллс, который был в числе тех, кто занимался сделкой, рассказал, что дом оснащен современной двойной системой безопасности, а спортзал представляет собой настоящий «тренажерный зал Рокки».

Дом расположен на уединенном участке в 141,6 соток и находится в районе, где ранее жили британский рок-музыкант Род Стюарт и ресторатор Лиза Вандерпамп. В закрытом поселке проживают голливудские актеры Дензел Вашингтон и Эдди Мерфи.

Ранее сообщалось, что Сталлоне продал поместье в Лос-Анджелесе певице Адель с большой скидкой. Актер выставил недвижимость на продажу в январе 2021 года за 110 миллионов долларов. В мае стоимость поместья снизилась до 85 миллионов долларов, а в октябре — до 80.