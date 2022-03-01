Адель купила дом Сильвестра Сталлоне по сниженное вдвое цене

Американский актер Сильвестр Сталлоне продал поместье в Лос-Анджелесе певице Адель по большой скидке. Изначально звезда фильма «Рокки» просил за дом более 100 миллионов долларов, однако так и не нашел покупателя и снизил цену почти вдвое, уточняет Mansion Global.

Сталлоне выставил недвижимость на продажу в январе 2021 года за 110 миллионов долларов. В мае стоимость поместья снизилась до 85 миллионов долларов, а в октябре — до 80. Спустя год объект решила приобрести Адель — сделку обсуждали с начала января 2022-го. Согласно официальным данным, 22 февраля певица стала новой хозяйкой особняка, заплатив за него 58 миллионов долларов.

Площадь двухэтажного дома составляет 1900 квадратных метров, а площадь всего участка — 122 сотки. Внутри главной постройки есть шесть спален, гостиная с телевизором, спортзал и сигарная комната. Снаружи располагаются гостевой дом с двумя спальнями, бассейн, спа, гараж на восемь автомобилей и художественная студия. Внутри и вокруг дома находятся многочисленные произведения искусства, посвященные фильму «Рокки». Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин купили объект в 1998 году за 23,5 миллиона долларов.

Ранее от резиденции в Лос-Анджелесе избавился певец Фаррелл Уильямс. Американский артист продал недвижимость за 9,2 миллиона долларов. Он сделал неизвестному покупателю скидку — изначально дом с шестью спальнями был выставлен на продажу за 12 миллионов долларов. На территории участка есть кинотеатр, скейт-парк и бассейн.