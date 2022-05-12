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Сын бывшего детского омбудсмена Астахова предстанет перед судом

Сына бывшего детского омбудсмена Астахова осудят за аферу на 75 млн рублей в Саратове

Фото: Александр Тарасенков / Фотобанк Лори

Суд в Саратове рассмотрит дело Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, в Савеловском суде Москвы решили, что, так как предполагаемое преступление было совершено в Саратове, обвиняемый должен будет предстать перед судом в этом городе.

Бизнесмену Антону Астахову вменяют совершение преступления по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По данным следствия, он и его бывший деловой партнер Дмитрий Аресьев незаконно получили контроль над одной из фирм, а затем оформили на нее кредиты и провели несколько фиктивных сделок. Ущерб от этой аферы составил 75 миллионов рублей.

Партнер Астахова-младшего уехал из России.

Павел Астахов был уволен с должности уполномоченного по правам ребенка в России в 2016 году после скандала из-за его разговора с девочкой, выжившей в трагедии на Сямозере в Карелии. Тогда во время шторма утонули дети, отдыхавшие в местном лагере. Астахов на встрече с пострадавшей задал ей неуместный вопрос: «Как поплавали?»

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Елизавета Новикова
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