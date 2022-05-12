Стала известна программа Бажовского фестиваля в Челябинской области
В Минкульте Челябинской области представили основные направления Бажовского фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает Агентство новостей «Доступ».
Фестиваль пройдет 17-19 июня на поляне у села Демарино Пластовского района, там ожидают самодеятельные коллективы и исполнителей, лауреатов всероссийских, региональных, областных фестивалей, мастеров народных ремесел и самодеятельных художников.
Программа будет насыщена событиями: там будут представлены практически все виды традиционной ремесленной культуры, секреты банных ритуалов, реконструкции исторических боев, а также блюда традиционной кухни народов Южного Урала.
Впервые на Бажовке пройдет конкурс #СохранимТрадиции для гостей фестиваля, приехавших в традиционных костюмах.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль медиаискусства Intervals Teaser 2022. Мероприятие будет проходить с 1 по 5 июня в кремлевском Манеже, где установят интерактивную инсталляцию в виде бесконечного звездного неба.