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Стала известна программа Бажовского фестиваля в Челябинской области

Стала известна программа Бажовского фестиваля в Челябинской области

Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области

В Минкульте Челябинской области представили основные направления Бажовского фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает Агентство новостей «Доступ».

Фестиваль пройдет 17-19 июня на поляне у села Демарино Пластовского района, там ожидают самодеятельные коллективы и исполнителей, лауреатов всероссийских, региональных, областных фестивалей, мастеров народных ремесел и самодеятельных художников.

Программа будет насыщена событиями: там будут представлены практически все виды традиционной ремесленной культуры, секреты банных ритуалов, реконструкции исторических боев, а также блюда традиционной кухни народов Южного Урала.

Впервые на Бажовке пройдет конкурс #СохранимТрадиции для гостей фестиваля, приехавших в традиционных костюмах.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль медиаискусства Intervals Teaser 2022. Мероприятие будет проходить с 1 по 5 июня в кремлевском Манеже, где установят интерактивную инсталляцию в виде бесконечного звездного неба.

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Сергей Истомин
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