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Британской экономике предсказали новые проблемы

CNBC: экономике Великобритании предсказали дальнейшие проблемы

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Опрошенные CNBC аналитики предсказали новые проблемы британской экономике по мере усугубления глобального кризиса, разрыва логистических цепочек и резкого роста цен на целый ряд товаров.

По итогам первого квартала ВВП Великобритании вырос на 0,8 процента (против ожиданий аналитиков, прогнозировавших 1 процент роста), однако успешным для национальной экономики был только январь. В марте снижение составило 0,1 процента.

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Кроме того, неопределенные перспективы британской экономики отпугнули инвесторов, в результате чего курс фунта достиг двухлетнего минимума по отношению к доллару. Специалисты ожидают дальнейшего роста цен и снижения основных показателей.

По итогам марта инфляция в годовом выражении в Великобритании выросла на 7 процентов, что стало наивысшим результатом с 1992 года. Наиболее существенный вклад внес рост тарифов на электроэнергию (подорожание на 81 процент) и газ (на 36 процентов) для населения, предельный уровень которых регулируется государством.

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Платон Щукин
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