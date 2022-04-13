Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рост цен в Великобритании побил рекорд

Уровень инфляции в Британии в марте вырос до максимума с 1992 года

Фото: Paul Childs / Reuters

Годовой уровень инфляции, зафиксированный в Великобритании в марте, достиг 7 процентов, что является наивысшим значением с марта 1992 года, когда этот показатель составил 7,1 процента. Об этом говорится в докладе Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

За март 2022 года цены на продукты выросли на 1,1 процента, в феврале — на 0,8 процента, в марте прошлого года — только на 0,3 процента. В четвертом квартале 2022 года инфляция может достигнуть 8,7 процента, некоторые эксперты предсказывают инфляцию от 10 процентов и выше.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022

Больше всего экономика страны пострадала от роста цен на электроэнергию. Счета за газ и электричество для британских домохозяйств выросли на 54 процента с 1227 до 1971 фунта стерлингов. В октябре британцы ждут очередного повышения цены — до 2750-2950 фунтов стерлингов. Таким образом, цена на электричество за год может вырасти на 115-130 процентов.

Ранее эксперты подсчитали потери безработных британцев от резкого роста инфляции в стране. Они примерно в пять раз превысят убытки официально трудоустроенных сограждан. С апреля из-за роста цен на газ и электроэнергию большинство британцев вынуждены тратить существенную часть дохода на оплату коммунальных услуг. При этом социальные выплаты и пособия выросли в среднем только на 3,1 процента.

Параллельно бьет рекорды годовая инфляция в США. По итогам марта она ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Рост цен обусловлен подорожанием энергоносителей, который привел к увеличению транспортных расходов на доставку комплектующих в масштабах всей страны. Кроме того, стоимость жилья, которая составляет около трети индекса потребительских цен, тоже выросла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Медведев посоветовал «оглядываться» желающим выбить показания из Медведчука
Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра»
Кудрин спрогнозировал рост цен по итогам года
Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя
Призывавшего к убийству депутатов Госдумы россиянина показали на видео
Валиева рассказала об отношении к Олимпиаде в Пекине
Экономист указал на странность продажи нефти с большим дисконтом
Швеция назвала сроки подачи заявки на вступление в НАТО
Британия внесла еще 206 физических и юридических лиц из России в черный список
Белоусов заявил о нежелании большинства иностранных компаний уходить из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.