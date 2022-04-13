Рост цен в Великобритании побил рекорд

Уровень инфляции в Британии в марте вырос до максимума с 1992 года

Годовой уровень инфляции, зафиксированный в Великобритании в марте, достиг 7 процентов, что является наивысшим значением с марта 1992 года, когда этот показатель составил 7,1 процента. Об этом говорится в докладе Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

За март 2022 года цены на продукты выросли на 1,1 процента, в феврале — на 0,8 процента, в марте прошлого года — только на 0,3 процента. В четвертом квартале 2022 года инфляция может достигнуть 8,7 процента, некоторые эксперты предсказывают инфляцию от 10 процентов и выше.

Больше всего экономика страны пострадала от роста цен на электроэнергию. Счета за газ и электричество для британских домохозяйств выросли на 54 процента с 1227 до 1971 фунта стерлингов. В октябре британцы ждут очередного повышения цены — до 2750-2950 фунтов стерлингов. Таким образом, цена на электричество за год может вырасти на 115-130 процентов.

Ранее эксперты подсчитали потери безработных британцев от резкого роста инфляции в стране. Они примерно в пять раз превысят убытки официально трудоустроенных сограждан. С апреля из-за роста цен на газ и электроэнергию большинство британцев вынуждены тратить существенную часть дохода на оплату коммунальных услуг. При этом социальные выплаты и пособия выросли в среднем только на 3,1 процента.

Параллельно бьет рекорды годовая инфляция в США. По итогам марта она ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Рост цен обусловлен подорожанием энергоносителей, который привел к увеличению транспортных расходов на доставку комплектующих в масштабах всей страны. Кроме того, стоимость жилья, которая составляет около трети индекса потребительских цен, тоже выросла.

