Подсчитаны потери безработных британцев от роста цен

Потери безработных британцев от роста цен в пять раз превысят ущерб трудоустроенных

Bloomberg подсчитал потери безработных британцев от резкого роста в стране. Они примерно в пять раз превысят убытки официально трудоустроенных сограждан.

С апреля из-за роста цен на газ и электроэнергию большинство британцев вынуждены тратить существенную часть своего дохода на оплату коммунальных услуг.

При этом социальные выплаты и пособия выросли в среднем только на 3,1 процента. Средняя по стране зарплата за этот же период увеличилась более чем вдвое.

По прогнозу авторов, по итогам 2022 года снижение реальных располагаемых доходов (доходов с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) жителей Великобритании станет самым сильным с 1950-х годов.

