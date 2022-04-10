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Подсчитаны потери безработных британцев от роста цен

Потери безработных британцев от роста цен в пять раз превысят ущерб трудоустроенных

Фото: Shutterstock

Bloomberg подсчитал потери безработных британцев от резкого роста в стране. Они примерно в пять раз превысят убытки официально трудоустроенных сограждан.

С апреля из-за роста цен на газ и электроэнергию большинство британцев вынуждены тратить существенную часть своего дохода на оплату коммунальных услуг.

При этом социальные выплаты и пособия выросли в среднем только на 3,1 процента. Средняя по стране зарплата за этот же период увеличилась более чем вдвое.

По прогнозу авторов, по итогам 2022 года снижение реальных располагаемых доходов (доходов с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) жителей Великобритании станет самым сильным с 1950-х годов.

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Платон Щукин
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