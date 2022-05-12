Россиянин попытался сделать селфи в горах Сочи и был унесен рекой

Турист из Санкт-Петербурга сделал селфи в горах Сочи и получил травму головы

Турист из Санкт-Петербурга получил травму головы, попытавшись сделать селфи на фоне водопада Поликаря недалеко от Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда.

По данным ведомства, 41-летний мужчина отправился к природной достопримечательности, чтобы сделать эффектные фотографии. Однако споткнулся, потерял равновесие и упал в горную реку, которая унесла его на 15 метров вниз по течению.

Россиянина достали из воды сотрудники горнолыжного курорта совместно с Краснополянским подразделением ЮРПСО МЧС. Для эвакуации специалисты использовали спасательную косынку и альпинистское снаряжение.

По предварительным данным, путешественник получил черепно-мозговую травму, перелом лодыжки и вывих плеча.

Ранее в мае сообщалось о россиянине, который отправился в сплав по реке на Алтае и пропал. Он был в составе незарегистрированной группы из восьми человек, которая сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут. В настоящее время Улаганским межрайонным следственным отделом уточняются детали инцидента и проводятся необходимые мероприятия.

