На Алтае во время сплава по горной реке пропал россиянин

Петербуржец выпал из лодки во время сплава по реке на Алтае, его унесло течением

Россиянин отправился в сплав по горной реке в отдаленном районе Алтая в составе тургруппы и пропал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 7 мая, в Кош-Агачском районе. Незарегистрированная группа из восьми человек сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут.

«Во время прохождения порога "Прорыв Сапожникова" петербуржец выпал из лодки, и его унесло бурным течением реки. Попытки остальных участников сплава оказать товарищу помощь успеха не принесли», — рассказали в ведомстве и уточнили, что участники не смогли сообщить о случившемся и вызвать спасательную службу, поскольку группа была в труднодоступной местности, где не было мобильной связи.

О происшествии стало известно только через несколько дней, когда туристы спустились в село Джазатор Кош-Агачского района и обратились к сотрудникам регионального пограничного управления ФСБ России. В настоящее время Улаганским межрайонным следственным отделом уточняются детали инцидента и проводятся необходимые мероприятия.

Ранее в мае сообщалось, что трое российских туристов отправились в сплав по озеру в Республике Карелия и пропали. Мужчины приехали из Москвы в Лахденпохский район, чтобы пройти на байдарках по Ладожскому озеру. Однако 3 мая в 13:30 они перестали выходить на связь.