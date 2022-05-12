В Совбезе Белоруссии допустили создание в США противоспутникового оружия

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович допустил, что США создали противоспутниковое оружие

США уже создали противоспутниковое оружие и вооружили им национальные космические силы, считает госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал «Национальная оборона».

По его словам, Минск беспокоит освоение ведущими странами новых пространств для ведения военных действий. Как уточнил Вольфович, НАТО «таким оперативным пространством признан космос». «И хотя недавно США заявили об отказе от испытаний противоспутникового оружия, это отнюдь не значит, что Вашингтон не создал такое оружие и не поставил его на вооружение космических сил», — допустил он.

Госсекретарь Совбеза предупредил, что в таком случае односторонний мораторий будет означать призыв к другим странам, не завершившим такие испытания, прекратить собственные разработки в этой области.

В апреле вице-президент США Камала Харрис заявила, что США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, таким образом американские власти хотят написать новые правила и установить нормы работы в космосе.

