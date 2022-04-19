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США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

Камала Харрис заявила, что США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Chris Kleponis / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, передает РИА Новости.

Заявление о моратории Харрис сделала во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в Калифорнии.

О том, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение отказаться от испытаний противоспутникового оружия, ранее сообщил телеканал NBC News. По словам собеседников телеканала, цель объявления об одностороннем моратории — привлечь внимание к испытанию, которое Россия провела в ноябре прошлого года и в результате которого образовалось опасное поле космического мусора.

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Марина Совина
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