Камала Харрис заявила, что США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, передает РИА Новости.

Заявление о моратории Харрис сделала во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в Калифорнии.

О том, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение отказаться от испытаний противоспутникового оружия, ранее сообщил телеканал NBC News. По словам собеседников телеканала, цель объявления об одностороннем моратории — привлечь внимание к испытанию, которое Россия провела в ноябре прошлого года и в результате которого образовалось опасное поле космического мусора.