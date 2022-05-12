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Москвичам резко разонравились квартиры для богатых

В «Азбуке жилья» зафиксировали резкое снижение спроса на дорогие квартиры в Москве

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В апреле 2022 года жителям Москвы резко разонравились квартиры для богатых — спрос на новостройки премиум и де-люкс классов в столице снизился на 42 процента по сравнению с мартом. Это зафиксировали аналитики агентства «Азбука жилья» в своем исследовании, пишет РБК.

По оценкам специалистов, относительно апреля 2021-го сделок с элитным жильем заключили на 60 процентов меньше. В агентстве добавили, что снижение показателей наблюдалось все первые четыре месяца текущего года. Всего за этот период продали 833 лота — на 38 процентов меньше, чем за аналогичный срок в 2021-м.

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При этом предложение элитного жилья в новостройках Москвы с февраля выросло на 19 процентов, до 2926 лотов. В «Азбуке жилья» пояснили, что кроме уменьшения спроса на рост числа вариантов в премиум сегменте повлияло активное строительство апартаментов. Как уточнили специалисты, в 2022 году на столичный рынок вышло три новых элитных жилых комплекса — два из них относятся к подобному типу объектов. Так, доля дорогих апартаментов в новостройках выросла с 35 процентов в январе до 50 процентов в апреле.

С февраля по апрель средняя стоимость одного квадратного метра в столичных новостройках премиум-класс выросла на 10 процентов, до 856 тысяч рублей. В строящихся домах класса де-люкс квартиры, наоборот, подешевели — средняя стоимость «квадрата» снизилась на 14 процентов, до 1,6 миллиона рублей.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» выяснили, что спрос на новостройки в Москве снизился почти в два раза и достиг минимума с лета 2020 года. В апреле 2022-го в регионе было подписано 9,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Показатель снизился относительно марта, когда находился на уровне 18,3 тысячи договоров. Специалисты связали тенденцию с повышением цен и неопределенностью на рынке труда.

Нина Ташевская
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