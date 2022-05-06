Москвичи расхотели покупать квартиры в новостройках

Спрос на квартиры в новостройках в Московском регионе снизился почти в два раза

В апреле 2022 года на первичном рынке недвижимости в Московском регионе почти в два раза снизился спрос — показатель достиг минимума с лета 2020 года. Об этом говорится в исследовании «ЦИАН.Аналитики», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

В четвертом месяце 2022-го в регионе было подписано 9,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Показатель снизился относительно марта, когда находился на уровне 18,3 тысячи договоров. Эксперты объяснили динамику повышением цен и неопределенностью на рынке труда.

Специалисты ожидали падение спроса после относительно высокого показателя марта 2022 года. Тогда покупатели стремились оформить жилье в ипотеку до предполагаемого повышения ставок. Некоторые покупали недвижимость, чтобы вложить средства и таким образом сохранить их.

Ранее специалисты «ЦИАН.Аналитики» определили районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки. С начала 2022 года наибольший рост цен на квадратный метр в Старой Москве на первичном рынке наблюдался в Ярославском районе. Вторую строчку поделили Черемушки и Люблино.