Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки

«ЦИАН.Аналитика»: наибольший рост цен на жилье в Москве наблюдался в Ярославском районе

С начала 2022 года наибольший рост цен на квадратный метр в Старой Москве на первичном рынке наблюдался в Ярославском районе. Другие районы со значительным ростом цен на жилье в новостройках назвали специалисты «ЦИАН.Аналитики», сообщает РБК.

По данным экспертов, за это время цены на жилье в Ярославском районе поднялись на 19 процентов — с 200,2 тысячи рублей за квадратный метр до 238,3. Вторую строчку поделили районы Черемушки и Люблино, где рост с начала года составил около 17 процентов (с 279,1 до 325,2 тысячи рублей и со 195,3 до 229 тысяч рублей соответственно).

Третью строчку занял район Лефортово с увеличением стоимости квадратного метра на 16 процентов, с 341,7 до 394,9 тысячи рублей. На четвертом месте — Москворечье-Сабурово и Головинский районы со средним ростом цен на 14 процентов (с 320,8 до 366,8 тысячи рублей и с 285,8 до 326 тысяч рублей соответственно). В список также попали районы Останкинский, Богородское, Тимирязевский и Метрогородок, где динамика цен на квадратный метр составила 13 процентов.

Среднюю цену «квадрата» в новостройках Старой Москвы (без учета премиального и элитного жилья) по итогам квартала эксперты оценили в 346,8 тысячи рублей, что на три процента выше чем в предыдущем квартале. Количество продаваемых квартир по сравнению с четвертым кварталом 2021 года увеличилось лишь на два процента, до 34,5 тысячи объектов.

Аналитики подчеркнули, что основной рост цен за квартал пришелся на март 2022 года. Среди причин — ажиотажный спрос покупателей, преимущественно на более дешевые квартиры, повысивший средние цены в активном предложении, а также ответ застройщиков на повышение ключевой ставки до 20 процентов и валютные ограничения. Кроме того, стоимость на квартиры на первичном рынке повысилась за счет подорожания стройматериалов и распространения эскроу-счетов.

Ранее в апреле риелторская компания «Азбука жилья» сообщила, что районом Старой Москвы с самым дешевыми новостройками стало Южное Бутово. В среднем квадратный метр здесь стоит 205,1 тысячи рублей.