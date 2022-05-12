На химическом заводе в Словении произошел мощный взрыв

На химическом заводе Melamin в Словении произошел пожар и взрыв, 20 человек пострадали

На химическом заводе Melamin в Словении произошел мощный взрыв и пожар. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Карточный домик: Европа».

На видеозапись попал огромный столп густого черного дыма, поднимающийся над предприятием. На кадрах также видно возгорание построек. По информации издания, в результате взрыва более 20 человек пострадали. Отмечается, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах.

Местная полиция призвала жителей в радиусе 500 метров закрыть окна и не выходить на улицу. Пострадавший завод Melamin расположен в городе Кочевье примерно в 55 километрах к юго-востоку от Любляны. Причины инцидента на данный момент устанавливаются.

2 мая сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод в иракском городе Эрбиль подвергся ночью ракетным обстрелам. После этого в топливных хранилищах возник сильный пожар, но сотрудникам экстренных служб удалось взять ситуацию под контроль.