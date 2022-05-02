В Ираке обстреляли нефтеперерабатывающий завод

Alsumaria: пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Эрбиле после ракетного обстрела

Нефтеперерабатывающий завод в иракском городе Эрбиль, являющемся столицей Иракского Курдистана, подвергся в ночь на понедельник, 2 мая, ракетным обстрелам. Об этом сообщает телеканал Alsumaria.

В топливных хранилищах возник сильный пожар. По информации представителей иракских силовых структур, пожарным удалось взять ситуацию под контроль. О пострадавших не сообщается.

В ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в Эрбиле на севере Ирака. Корпус стражей исламской революции из Ирана взял на себя ответственность за удар, пояснив, что целью были израильские объекты. В Госдепартаменте США заявили, что ракетный обстрел иракского Эрбиля не был нацелен против США. Как сказал глава пресс-службы ведомства Нед Прайс, данные удары «были вопиющим нарушением суверенитета Ирака».