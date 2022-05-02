Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Ираке обстреляли нефтеперерабатывающий завод

Alsumaria: пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Эрбиле после ракетного обстрела

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Нефтеперерабатывающий завод в иракском городе Эрбиль, являющемся столицей Иракского Курдистана, подвергся в ночь на понедельник, 2 мая, ракетным обстрелам. Об этом сообщает телеканал Alsumaria.

В топливных хранилищах возник сильный пожар. По информации представителей иракских силовых структур, пожарным удалось взять ситуацию под контроль. О пострадавших не сообщается.

В ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в Эрбиле на севере Ирака. Корпус стражей исламской революции из Ирана взял на себя ответственность за удар, пояснив, что целью были израильские объекты. В Госдепартаменте США заявили, что ракетный обстрел иракского Эрбиля не был нацелен против США. Как сказал глава пресс-службы ведомства Нед Прайс, данные удары «были вопиющим нарушением суверенитета Ирака».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров высказался о возможном сроке окончания спецоперации на Украине
Губернатор сообщил о двух сильных взрывах в Белгородской области
Экс-солистка «Тату» выйдет замуж за долларового миллионера
В Ираке обстреляли нефтеперерабатывающий завод
В ФРГ заявили о необходимости подготовки к эмбарго на российскую нефть
Россиян предупредили о мошенниках в сфере аренде жилья
В Совфеде назвали безумием курс Германии на отказ от российского газа
В Турции пригрозили ответом на «малейшее нападение» на члена НАТО
Сдавшийся в плен украинский военный раскритиковал свое командование
Сотрудница «Азовстали» рассказала о находящемся там генерале из наемников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.