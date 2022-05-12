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Кандидат в президенты Бразилии обвинил Запад в провокации конфликта на Украине

Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва обвинил США в провокации конфликта на Украине

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Запад сам виноват в конфликте на Украине, так как хотел принять Украину в НАТО заявил кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва (Lula da Silva) в интервью Time.

Он считает, что российский президент Владимир Путин не должен был начинать специальную операцию на Украине. При этом политик назвал причины, по которым ему пришлось это сделать. «Соединенные Штаты и Европа должны были сказать: "Украина не вступит в НАТО". Это решило бы проблему», — обвинил он Запад.

По мнению кандидата в президенты, вступление Украины в Европейский союз также можно было притормозить. «Европейцы могли бы сказать: "Нет, сейчас не время для вступления Украины в Евросоюз, давайте подождем". Им не нужно было поощрять конфронтацию», — добавил Лула да Силва.

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Политик обвинил руководство США в том, что оно подогревало конфликт. «Президент США Джо Байден мог бы помочь избежать конфликта, а не провоцировать его. Он мог бы больше говорить, принимать более активное участие. Байден мог прилететь в Москву, чтобы поговорить с Путиным. Именно такого отношения вы ожидаете от лидера. Вмешаться, чтобы дело не пошло наперекосяк», — подчеркнул он.

Ранее МИД страны заявил, что Бразилия выступает за диалог между Россией и Украиной и готова выступить посредником переговоров.

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Марина Совина
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