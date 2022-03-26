Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной

МИД Бразилии предложил стать посредником между Россией и Украиной

Бразилия выступает за диалог между Россией и Украиной и готова выступить посредником переговоров. Об этом в интервью CNN Brasil заявил министр иностранных дел страны Карлус Франса.

Он признал, что не знает, способно ли латиноамериканское государство повлиять на процесс ввиду географической удаленности от зоны конфликта. Но, исходя из своей нейтральности, Бразилиа действительно может стать медиатором в диалоге, уверен дипломат.

28 февраля президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал украинский народ, выбравший Владимира Зеленского президентом Украины. «Комика избрали президентом, народ доверил юмористу определить судьбу нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение», — заявил Болсонару. Также он добавил, что Бразилия не будет голосовать за резолюцию ООН, предлагающую санкции против РФ.