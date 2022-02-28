В Бразилии раскритиковали выбравший президентом Зеленского народ Украины
Болсонару заявил, что народ Украины доверил юмористу Зеленскому определить судьбу нации
Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал украинский народ, выбравший Владимира Зеленского президентом Украины. Об этом сообщает портал g1.
«Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определить судьбу нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение», — заявил Болсонару.
Также он добавил, что Бразилия не будет голосовать за резолюцию ООН, предлагающую санкции против РФ.
Ранее Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о «новой значительной помощи». По его словам, 25 февраля он побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Нидерландов Марком Рютте, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, американским лидером Джо Байденом.