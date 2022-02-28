Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Бразилии раскритиковали выбравший президентом Зеленского народ Украины

Болсонару заявил, что народ Украины доверил юмористу Зеленскому определить судьбу нации
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал украинский народ, выбравший Владимира Зеленского президентом Украины. Об этом сообщает портал g1.

«Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определить судьбу нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение», — заявил Болсонару.

Также он добавил, что Бразилия не будет голосовать за резолюцию ООН, предлагающую санкции против РФ.

Ранее Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о «новой значительной помощи». По его словам, 25 февраля он побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Нидерландов Марком Рютте, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, американским лидером Джо Байденом.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Страны Евросоюза захотели видеть Украину в «европейской семье»
Байден проведет разговор с союзниками по Украине
Мать репортера вмешалась в съемку и насмешила зрителей
В Бразилии раскритиковали выбравший президентом Зеленского народ Украины
Москвичи заметили над столицей «ангельское небо»
Евросоюз закрыл свое небо для российских самолетов
В Госдуме отреагировали на санкции ФИФА в адрес России
Россиянка пошла в кафе Египта с арабом и описала опыт фразой «пропади пропадом»
Премьер Японии ответил на вопрос о новых санкциях против России
Евросоюз запретил связанные с активами Центробанка России операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.