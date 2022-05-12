Британия заявила об отсутствии планов по вступлению в конфликт с Россией

Глава Минобороны Уоллес заявил, что Британия не намерена ввязываться в конфликт с Россией

Великобритания не намерена ввязываться в конфликт с Россией и российской армией. Об отсутствии соответствующих планов заявил министр обороны островного государства Бен Уоллес в ходе выступления на мероприятии, организованном американской газетой The Washington Post, пишет РИА Новости.

«Наша позиция была абсолютная четкая. Мы не вступали и не будем вступать в прямой конфликт ни с российской армией, ни с государством Россия», — сказал он.

Глава Минобороны Британии подчеркнул, что четко обозначил позицию Соединенного Королевства, когда спецоперация России на Украине только началась, и она не изменилась с того времени. Уоллес пояснил, что Украина не является членом НАТО, поэтому Великобритания не будет направлять туда свои войска.

Ранее Уоллес заявил, что Великобритания направит свои танки для защиты Финляндии и Швеции, если страны будут «атакованы» российской стороной. По его словам, немыслимо, чтобы Британия не поддержала Финляндию и Швецию, которые якобы подверглись угрозам со стороны Москвы из-за своего намерения стать странами-членами НАТО.