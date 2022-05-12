В восстановлении инфраструктуры ЛНР помогут строители из России

Леонид Пасечник заявил, что строители из России помогут восстановить инфраструктуру ЛНР

В скором времени в Луганскую народную республику (ЛНР) с территории России прибудут строители, которые помогут в восстановлении разрушенной инфраструктуры региона. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в интервью телеканалу НТВ.

Пасечник заявил, что Россия «оказывает активную помощь» в восстановлении инфраструктуры и экономического потенциала ЛНР. «На сегодняшний день уже разработаны планы по восстановлению, в ближайшее время будут заходить строительные организации, строительные бригады с территории России», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Леонида Пасечника с Днем республики. Он выразил уверенность в том, что общими усилиями удастся отстоять суверенитет и территориальную целостность ЛНР.