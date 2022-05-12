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Путин выразил уверенность в успешном отстаивании суверенитета ЛНР

Президент Путин выразил уверенность, что общими усилиями суверенитет ЛНР удастся отстоять

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что общими усилиями суверенитет Луганской народной республики (ЛНР) и ее территориальную целостность удастся отстоять. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля в четверг, 12 мая.

Глава государства также поздравил лидера ЛНР Леонида Пасечника с национальным праздником: 12 мая 2014 года республика провозгласила свою независимость.

«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю», — отметил Путин.

Российский лидер пожелал Пасечнику крепкого здоровья и успехов, а всем местным жителям — стойкости, мужества и упорства в борьбе за мирное и безопасное будущее.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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