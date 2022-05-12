Украина продолжит мешать поставкам российского газа в Европу

ОГТС Украины оставит ГИС «Сохрановка» для транзита газа из России в Европу закрытой

Украина будет продолжать мешать поставкам российского газа в Европу. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) оставит газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» для транзита газа закрытой до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над газотранспортной системой Украины. О таком решении Reuters сообщил генеральный директор ОГТС Сергей Макогон.

В письменном комментарии агентству топ-менеджер также отметил, что прокачивать необходимые объемы топлива по-прежнему можно через газораспределительную станцию «Суджа». Как отметили в «Газпроме», перенести на единственную работающую транзитную станцию все объемы технически невозможно. Несмотря на это компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги транзита полностью оплачены.

С 11 мая ОГТСУ прекратил пропуск газа в Европу через ГИС «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», которые находятся в Луганской области. Причиной остановки работы оператор назвал «форс-мажорные обстоятельства» на фоне спецоперации России на Украине. На ГИС «Сохрановка» приходилось около трети поставок российского топлива в Европу.

После заявления ОГТСУ Кремль уверил импортеров в том, что Россия продолжит выполнять контрактные обязательства по поставкам газа через Украину. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва до сих пор не получила от украинской стороны объяснений по поводу проблем с транзитом топлива.

В настоящее время прокачка газа через территорию Украины стала более значимой. После остановки проекта «Северный поток – 2» в рамках европейских санкций из-за признания Россией ДНР и ЛНР основной объем топлива из России в страны Европы идет через Киев.