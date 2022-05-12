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Депутат Госдумы призвал регионы Украины последовать примеру Крыма

Депутат Госдумы Шеремет призвал регионы Украины вступить в состав России по примеру Крыма
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал регионы Украины последовать примеру Крыма и вступить в состав России. Его слова приводит РИА Новости.

«После того, как жители освобожденных территорий поймут, что украинские нацисты уже никогда не вернутся, и страх перед ними исчезнет, можно принять решение о проведении референдума. Регионам стоит встать на путь вступления в состав Российской Федерации по примеру Крыма, который проложил дорогу для всех, кто стремится путем плебисцита решить свои вопросы», — заявил он.

Шеремет добавил, что крымский референдум провели в рамках внутреннего и международного законодательства.

«Уверен, что такие же референдумы со временем пройдут и в освобожденных от националистов регионах, и выбор людей будет очевиден, он будет неразрывно связан с желанием жить в составе России», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что Херсонская область Украины захотела войти в состав России. Об этом сообщил заместитель главы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

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Марина Совина
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