Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Четырехметровый гребнистый крокодил растерзал собаку на глазах у хозяина

Daily Mail: четырехметровый крокодил напал на собаку рыбака и убил ее

Фото: Daniel Pelaez Duque / Unsplash

Четырехметровый гребнистый крокодил вблизи австралийского города Кунунарра, штат Западная Австралия, убил собаку на глазах у ее хозяина-рыбака. Об этом сообщает Daily Mail.

Владелец пса рыбачил на переправе Айвенго. В этот момент четырехметровая рептилия напала на питомца и растерзала его.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Это уже второе нападение на переправе за неделю. До этого крокодил укусил за ногу 38-летнюю женщину, которая отправилась купаться. Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

Местная служба парков и дикой природы опубликовала предупреждение об опасности на переправе. В нем говорится, что все виды отдыха вблизи переправы, включая рыбалку, купание детей и плавание, представляют опасность для жизни и здоровья. «Гребнистые крокодилы устраивают засады, выслеживают добычу и стремительно нападают», — отмечается в сообщении.

По обеим сторонам переправы установлены крупные знаки с предупреждением об опасности нападения крокодилов. Данная местность населена гребнистыми крокодилами, их популяция возрастает с каждым годом.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Раджастхан гибель собаки в зубах крокодила попала на видео. Хищник подплыл к псу сзади, схватил его и быстро утащил под воду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В центре Херсона произошли взрывы
Диетологи назвали способы избавиться от жира на животе
Роднина нашла связь между просмотром российского футбола и алкоголизмом
Британской экономике предсказали новые проблемы
Стюардесса раскрыла способ посещения туалета на борту без очереди
Глава Минобороны Британии заявил о решении поставить на Украину системы ПВО
Диетолог предупредила вегетарианцев о гордыне и психических нарушениях
Сирота получила от российских чиновников квартиру с полумиллионным долгом
Минобороны сообщило об уничтожении 10 снарядов РСЗО «Смерч» на Украине
Конгресс США одобрил четыре законопроекта по поддержке Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.