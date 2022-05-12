Четырехметровый гребнистый крокодил растерзал собаку на глазах у хозяина

Daily Mail: четырехметровый крокодил напал на собаку рыбака и убил ее

Четырехметровый гребнистый крокодил вблизи австралийского города Кунунарра, штат Западная Австралия, убил собаку на глазах у ее хозяина-рыбака. Об этом сообщает Daily Mail.

Владелец пса рыбачил на переправе Айвенго. В этот момент четырехметровая рептилия напала на питомца и растерзала его.

Это уже второе нападение на переправе за неделю. До этого крокодил укусил за ногу 38-летнюю женщину, которая отправилась купаться. Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

Местная служба парков и дикой природы опубликовала предупреждение об опасности на переправе. В нем говорится, что все виды отдыха вблизи переправы, включая рыбалку, купание детей и плавание, представляют опасность для жизни и здоровья. «Гребнистые крокодилы устраивают засады, выслеживают добычу и стремительно нападают», — отмечается в сообщении.

По обеим сторонам переправы установлены крупные знаки с предупреждением об опасности нападения крокодилов. Данная местность населена гребнистыми крокодилами, их популяция возрастает с каждым годом.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Раджастхан гибель собаки в зубах крокодила попала на видео. Хищник подплыл к псу сзади, схватил его и быстро утащил под воду.

