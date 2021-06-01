Гибель собаки в зубах крокодила сняли на видео

В индийском штате Раджастхан гибель собаки в зубах крокодила попала на видео. Кадры, снятые очевидцами, опубликовало издание The Sun.

Инцидент произошел на берегу реки Чамбал. Бездомный пес подошел к воде, чтобы напиться, а затем побрел по мелководью, не замечая, что к нему направляется крупный крокодил.

Хищник подплыл к собаке сзади, схватил ее и быстро утащил под воду. После этого он вновь ушел на глубину и поплыл прочь от берега.

В реке Чамбал водятся два вида крокодилов: болотные и гавиалы. Болотные крокодилы бывают длиной от 3,2 до 3,5 метра при весе до 200 килограммов. Самцы гангского гавиала могут достигать в длине до 5,5 метра.

В 2019 году сообщалось, что в Австралии гребнистый крокодил утащил домашнюю собаку на глазах ее хозяина. Спасти пса не удалось.