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Охотник нашел в желудке аллигатора останки пропавших 20 лет назад собак

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Фото: Pixabay

Охотник Нед Макнили из американского штата Южная Каролина нашел в желудке убитого им аллигатора останки пропавших более 20 лет назад собак. Возраст самого крокодила специалисты оценили в 50-70 лет, пишет Daily Star.

Отмечается, что охотник хотел пустить рептилию на мясо. Однако сотрудники комбината нашли в его внутренних органах непереваренные останки жертв, в том числе, пять бирок от собачьих ошейников.

На нескольких из них еще можно было различить номера владельцев. Когда Макнили позвонил по одному из них, обнаружилось, что собаки принадлежали другому охотнику и пропали 24 гола назад. Кроме того, в желудке аллигатора нашли свечу зажигания, множество черепашьих панцирей и когти рыси.

В начале марта сообщалось, что в Индонезии из желудка крокодила достали восьмилетнего мальчика, которого рептилия проглотила целиком. Несмотря на то, что на теле ребенка не осталось повреждений, он не выжил.

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