Четырехметровый крокодил целиком проглотил тупорылую акулу

Четырехметровый крокодил на восточном побережье Австралии целиком проглотил акулу. На фото с рептилией обратило внимание издание The Sun.

46-летний исследователь и фотограф Марк Зембицки (Mark Ziembicki) стал очевидцем того, как крокодил весом почти 700 килограммов за один укус проглотил тупорылую акулу.

На сделанных Зембицки фотографиях видно, как рептилия приближается к детенышу акулы и хватает свою добычу. Крокодил сжимает челюсти на теле хищной рыбы.

Оказавшись в мощных челюстях рептилии, акула уже не может спастись.

Тупорылые акулы вырастают до двух метров в длину. Они редко попадаются на глаза человеку. Фотографу удалось запечатлеть произошедшее с расстояния около 20 метров.

Ранее сообщалось, что голодный крокодил вблизи австралийского города Уиндем, штат Западная Австралия, украл пойманную рыбаками акулу. Один из рыбаков понял, что не сможет победить в этой борьбе, и обрезал леску.