Крокодил целиком проглотил восьмилетнего мальчика

В Индонезии из желудка крокодила достали восьмилетнего мальчика, которого рептилия проглотила целиком. Несмотря на то, что на теле ребенка не осталось повреждений, он не выжил. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что ребенок рыбачил со своим отцом на реке Темпакул у деревни Муара Бенгалон. Когда мужчина отошел от берега, шестиметровая рептилия напала на мальчика и проглотила его целиком.

Отец вплавь догнал крокодила и ударил его, чтобы тот отпустил ребенка, но рептилия уплыла. Ее выловили на следующий день, 4 марта, и вырезали тело мальчика из ее желудка. Однако ребенок уже был мертв.

В середине февраля внутри огромного крокодила в Австралии нашли останки пропавшего рыбака. 11 февраля, 69-летний Эндрю Херд (Andrew Heard) отправился на 2,5-метровой шлюпке на остров Хинчайнбрук. Его тело обнаружили вечером следующего дня.