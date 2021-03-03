Крокодил напал на мужчину на глазах у 20 очевидцев

Крокодил на глазах у 20 очевидцев напал на мужчину на реке Дэйли в северной части Австралии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во вторник, 2 марта, крокодил укусил за ногу мужчину. В этот момент пострадавший, которому около 20 лет, находился в воде по пояс. Нападение произошло на глазах у двух десятков людей.

Очевидец Кен Бауманн (Ken Baumann) рассказал, что мужчина мог бы получить гораздо более серьезные травмы, если бы крокодил оказался крупнее. «Он не повредил основные артерии, поэтому пострадавшему удалось выжить. В противном случае он был бы мертв в течение десяти минут», — отметил свидетель.

Бауманн добавил, что пострадавшему потребуется пройти курс уколов, чтобы избежать заражения после укуса рептилии.

Ранее сообщалось, что в Танзании мужчину спасли после двухчасовой драки с крокодилом. Нападение произошло, когда местный житель решил помыться в озере Танганьика.