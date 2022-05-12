Сбросившая 35 килограммов актриса вышла на публику в платье с глубоким декольте

Сбросившая 35 килограммов актриса Ребел Уилсон восхитила фанатов фигурой в платье

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, продемонстрировала фигуру и порадовала фанатов, выйдя на публику. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Звезда фильма «Идеальный голос» посетила премьеру комедии Senior Year в Лос-Анджелесе, в которой она сыграла главную роль. Папарацци сняли знаменитость в облегающем платье длины макси зеленого цвета, которое было украшено блестящими пайетками и глубоким фигурным декольте. Образ актрисы дополнили лодочки на каблуках и нюдовый макияж.

Читателей издания восхитил внешний вид Уилсон, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными фотографиями. «Красотка», «Как же она похудела», «Просто идеальная», «Я в шоке!», «Ребел выглядит моложе своих коллег», «Горжусь Уилсон», «Суперская», — высказывались восторженные поклонники.

В ноябре 2021 года Уилсон перечислила упражнения, которые помогли ей избавиться от лишних килограммов. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.