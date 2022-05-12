Кирилл Серебренников представит в Каннах фильм об Эдуарде Лимонове

Режиссер Кирилл Серебренников представит на Каннском фестивале фильм об Эдуарде Лимонове

Российский режиссер Кирилл Серебренников представит на 75-м Каннском кинофестивале тизер незавершенного фильма о писателе Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке» (Limonov, the Ballad of Eddie). Об этом сообщает журнал Variety.

В основу художественной ленты легла книга Эммануэля Каррера. Известно, что роль Лимонова исполнит британский актер Бен Уишоу, известный по таким картинам, как «Не время умирать», «Парфюмер. История одного убийцы» и другим. Жену автора поэтессу Елену Щапову сыграет Виктория Мирошниченко. «Уишоу не только прочитал книги и посмотрел миллионы интервью, он старается воплотить образ писателя с помощью своего нутра. Это невероятно, как перед камерой он просто начинает быть Лимоновым», — отметил Серебренников.

Постановщик охарактеризовал предстоящий фильм как «поэтическую биографию». Отмечается, что съемки стартовали еще в России, после выезда из страны Серебренников продолжит работу в Европе. «Лимонов, баллада об Эдичке» выйдет на английском языке, его планируют показать на фестивалях в 2023 году.

Ранее сообщалось, что фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» включили в программу основного конкурса 75-го Каннского фестиваля. «Жена Чайковского» посвящена судьбам русского композитора Петра Чайковского, а также его супруги Антонины Милюковой. Сценаристом картины выступил сам Серебренников. Главные роли исполнили Один Байрон, Алена Михайлова и Юлия Ауг.