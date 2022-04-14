Фильм Серебренникова о Чайковском попал в конкурс Каннского фестиваля

Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» включили в основной конкурс 75-го Каннского фестиваля. Об этом сообщается в пресс-релизе киносмотра, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

«Жена Чайковского» посвящена судьбам русского композитора Петра Чайковского, а также его супруги Антонины Милюковой. Об этом генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо сообщил на пресс-конференции в Париже.

«Известный российский режиссер Кирилл Серебренников уже в третий раз участвует в основном конкурсе фестиваля. Мы будем рады приветствовать Кирилла с его историческим фильмом, посвященным жизни Чайковского», — заявил Фремо.

Сценаристом картины выступил сам Серебренников. Главные роли исполнили Один Байрон, Алена Михайлова и Юлия Ауг. Собственный проект на фестивале режиссер будет представлять второй раз подряд — в 2021 году жюри конкурса оценивали другую работу кинематографиста — «Петровы в гриппе».

Помимо картины Серебренникова, за «Золотую пальмовую ветвь» будут бороться 17 фильмов, представленных разными странами. При отборе, по словам генерального директора киносмотра, было изучено около двух тысяч картин. 75-й Каннский фестиваль состоится на Лазурном берегу Франции с 17 по 25 мая.

В конце марта стало известно, что Кирилл Серебренников покинул Россию и находится в Париже.