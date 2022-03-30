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Серебренников прибыл в Париж

Французский киновед Шапрон сообщил о прибытии режиссера Кирилла Серебренникова в Париж
Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников. Фото: Globallookpress.com

Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников после снятия судимости в России прибыл в Париж. Об этом сообщил французский киновед Жоэль Шапрон на своей странице в в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Киновед опубликовал фото Серебренникова в футболке с надписью «Я выключаю телевизор».

«Прекрасная новость в эти трудные времена: Кирилл Серебренников уехал из России! Вот фото, которое я сделал сегодня, 29 марта, на площади Бастилии», — подписал снимок Шапрон.

В июне 2020 года обвиненного в мошенничестве Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела «Седьмой студии» также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

Суд взыскал с них 129 миллионов рублей по иску министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».

Марина Совина
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