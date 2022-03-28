Суд отменил условное осуждение режиссера Кирилла Серебренникова и снял с него судимость

Российскому режиссеру театру и кино Кириллу Серебренникову отменили условное осуждение. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что судья Хамовнического суда отменила условное осуждение создателя «Гоголь-центра», а также сняла с него судимость. Таким образом было удовлетворено соответствующее ходатайство защиты.

В июне 2020 года обвиненного в мошенничестве Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела «Седьмой студии» также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

Суд взыскал с них 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».

В феврале 2020 года стало известно, что власти Москвы не будут продлевать контракт с Серебренниковым. За режиссера вступилась Ассоциация театральных критиков, призвавшая власти оставить его художественным руководителем «Гоголь-центра», однако в итоге Серебренников все же вынужден был покинуть этот пост.