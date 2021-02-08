Театральные критики попросили оставить Серебренникова главой «Гоголь-центра»

Театральные критики попросили оставить Кирилла Серебренникова художественным руководителем «Гоголь-центра». Обращение было опубликовано на сайте Ассоциации театральных критиков (АТК).

В нем говорится, что после того как режиссер занял пост главы учреждения, оно стало «выдающимся явлением в истории российского театра». Отмечается, что там «сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи».

Критики назвали «Гоголь-центр» уникальным авторским театром, который невозможно представить без Серебренникова. По их мнению, режиссер по-прежнему полон творческих идей и способен установить контакт с аудиторией.

Ранее стало известно, что власти Москвы не будут продлевать контракт с признанным виновным в хищениях худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. В июне 2020 года обвиненного в мошенничестве режиссера приговорили к трем годам условного заключения.