Серебренников отказался подавать жалобу на приговор из-за депрессии

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников отказался подавать жалобу на приговор Мещанского районного суда из-за депрессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Харитонова.

«Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб», — заявил юрист.

Уточняется, что срок подачи жалобы истекает 6 июля. 7 июля вступает в силу приговор в отношении режиссера.

Обвиненного в мошенничестве Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела «Седьмой студии» также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

Суд взыскал с них 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».

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