Серебренников лишится контракта с властями Москвы

Власти Москвы не будут продлевать контракт с признанным виновным в хищениях худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. О том, что он лишится контракта, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца», — сказал собеседник.

Сам Серебренников подтвердил агентству, что его контракт заканчивается «в двадцатых числах февраля», однако подробности не раскрыл.

В июне 2020 года обвиненного в мошенничестве Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела «Седьмой студии» также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

Суд взыскал с них 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».