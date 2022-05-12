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Автомобиль дочери Ельцина повредили возле супермаркета в День Победы

Неизвестные повредили Porsche Cayenne дочери Ельцина в День Победы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Неизвестные повредили автомобиль дочери Бориса Ельцина Елены Окуловой в День Победы. Об этом сообщает «МК».

По сведениям издания, 9 мая Окулова заехала за продуктами к праздничному столу и припарковала свой Porsche Cayenne возле супермаркета. Когда она вышла из магазина, то обнаружила, что на кузове есть царапины и повреждения. Позже она обратилась в полицию. Отмечается, что машина стоит более 10 миллионов рублей. После того, как эксперты оценят стоимость ущерба, женщина получил выплаты по страховке.

Елена Окулова — старшая дочь Бориса и Наинцы Ельциных. В данный момент она замужем за экс-главой «Аэрофлота» Валерием Окуловым.

Ранее сообщалось, что неизвестные повредили семь служебных машин у морга ЦКБ Управделами президента. Отмечалось, что злоумышленники порезали им колеса.

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Елизавета Новикова
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