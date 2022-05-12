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Звезда фильма «Флэш» объяснил съемки конфликта в баре созданием NFT

Американский актер Эзра Миллер объяснил съемки конфликта в баре на Гавайях созданием NFT

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Звезда супергеройского фильма «Флэш» от студии DC Comics, американский актер Эзра Миллер заявил, что снимал покушение на себя в баре на Гавайских островах, чтобы создать и продать видеозапись как NFT. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, Миллер вел себя враждебно по отношению к правоохранителям во время его ареста на Гавайях, крича и требуя назвать номера жетонов.

Один из предполагаемых пострадавших в конфликте рассказал стражам правопорядка, что Миллер плюнул ему в лицо. Однако последний все отрицает, утверждая, что это он подвергся посягательству. «Я снимал себя, когда на меня напали, чтобы создать криптоискусство NFT», — объяснил киноартист. Также он отрицает неповиновение полиции и утверждает, что агрессор объявил себя нацистом, а затем упомянул иудаизм.

Ранее, в конце марта, Миллера уже арестовывали на Гавайях в городе Хило по подозрению в хулиганстве и харассменте. В апреле актер был задержан на островах и обвинен в нападении второй степени.

Эзра Миллер, наиболее известный по роли супергероя Флэша, также снимался в популярном фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Помимо этого, он сыграл в картинах «Хорошо быть тихоней», «Что-то не так с Кевином» и других.

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Сергей Равин
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