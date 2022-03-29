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Звезду «Флэша» арестовали за хулиганство и домогательства

Актера Эзру Миллера обвинили в хулиганстве и домогательствах

Фото: Globallookpress.com

Американского актера Эзру Миллера обвинили в хулиганстве и домогательствах. Об этом сообщает Variety.

Звезду «Флэша» арестовали в Хило, Гавайи. Как рассказали полицейские, это произошло 27 марта в 23:30. Артист находился в баре и выхватил микрофон у 23-летней женщины, поющей караоке, а затем набросился на 32-летнего мужчину, который играл в дартс.

В настоящее время Миллера уже освободили из-под стражи, так как за него был выплачен залог в размере 500 долларов.

В 2020 году в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на актера Эзру Миллера, душит фанатку. На видео он спрашивает женщину, размахивающую руками: «О, ты хочешь драться? Ты этого хочешь?» — потом хватает ее за горло и швыряет на землю. В это время мужчина, снимавший произошедшее, пытается образумить актера.

29-летний Эзра Миллер снимался в серии «Фантастические твари и где они обитают», играл супергероя Флэша в экранизациях комиксов DC, таких как «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости», а также появлялся в лентах «Хорошо быть тихоней» и «Что-то не так с Кевином».

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Марина Погосян
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