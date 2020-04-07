В сеть утекло видео с удушающей фанатку звездой «Фантастических тварей»

Видео: @PopCrave / Twitter

В сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на актера Эзру Миллера, душит фанатку. Запись со звездой в Twitter опубликовала пользовательница с ником @Hood_Vampire.

Как отмечает Variety, инцидент произошел 1 апреля в центре Рейкьявика, Исландия. Журналисты связались с сотрудниками заведения Prikið Kaffihús, возле которого было сделано видео. Источники подтвердили им, что этот конфликт с участием Миллера действительно случился возле их бара.

На видео Миллер спрашивает женщину, размахивающую руками: «О, ты хочешь драться? Ты этого хочешь?», потом хватает ее за горло и швыряет на землю. В это время мужчина, снимавший произошедшее, пытается образумить Миллера.

27-летний Эзра Миллер снялся в серии «Фантастические твари и где они обитают», сыграл супергероя Флэша в экранизациях комиксов DC, таких как «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости», а также появился в лентах «Хорошо быть тихоней» и «Что-то не так с Кевином».

В ноябре 2018 года Эзра Миллер призвал насилующих мир мужчин подчиниться женщинам.

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